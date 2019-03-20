Во Владимирской области оштрафовали черного копателя, нашедшего средневековый клад

ВЛАДИМИР, 20 марта. /ТАСС/. Судебная коллегия Владимирского областного суда не удовлетворила жалобу на приговор черному копателю, нашедшему средневековый клад с серебряными монетами, сообщается в среду на сайте прокуратуры Владимирской области.

По данным суда, мужчина в 2016 году при помощи металлоискателя без разрешительных документов находил и выкапывал предметы археологии для дальнейшей продажи в частные коллекции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, Юрьев-Польский районный суд приговорил его к штрафу в размере 65 тыс. рублей.

"Судебной коллегией Владимирского областного суда оставлен в силе приговор Юрьев-Польского районного суда от 14 января 2019 года. Данным приговором житель города Владимира С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 243.2 УК РФ ("Незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания"), ему назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тыс. рублей", - говорится в сообщении. Приговор Юрьев-Польского районного суда вступил в законную силу.

В рамках расследования уголовного дела сотрудники управления ФСБ России по Владимирской области изъяли 1479 серебряных монет-чешуек и пять серебряных полтин конца XIV - начала XV веков, которые, по оценке специалистов Института археологии РАН, являются культурной ценностью России. Стоимость данного клада составила свыше 3,5 млн рублей. Изъятые у злоумышленника предметы переданы департаменту культуры администрации Владимирской области.

Позже археологи обнаружили в месте находки ценного клада еще порядка 500 аналогичных монет.