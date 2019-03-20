В Крыму саперы уничтожили авиабомбу весом 500 кг

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Фугасную авиабомбу весом 500 кг времен Великой Отечественной войны уничтожили саперы в акватории бухты поселка Орджоникидзе в Крыму. Об этом сообщается в среду на сайте Главного управления МЧС по республике.

"Специалисты Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по ликвидации фугасной авиационной бомбы весом 500 кг (ФАБ-500) в пгт. Орджоникидзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что авиабомба была найдена дайверами в акватории Двуякорной бухты вблизи мыса Киик-Атлама в поселке городского типа Орджоникидзе на дне моря в 200 м от берега на глубине около 15 м. Бомба была уничтожена на месте обнаружения, других взрывоопасных предметов после дополнительного обследования обнаружено не было.

Операция по разминированию длилась шесть часов, в ней участвовали десять человек личного состава ГУ МЧС, две единицы техники и одно плавсредство.