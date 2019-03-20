В Щелкове задержали мужчину за хранение боевого оружия и патронов к нему

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС /. Полицейские задержали жителя подмосковного Щелкова за хранение боевого оружия и боеприпасов к нему. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

"Сотрудниками уголовного розыска совместно с сотрудниками УФСБ России на ул. Институтской в Щелкове в квартире одного из домов установлен 38-летний местный житель, подозреваемый в незаконном хранении оружия. При проведении обыска по месту его проживания обнаружено и изъято три предмета, конструктивно схожие с пистолетами различной модификации, а также патроны в количестве 60 штук калибра 9 мм", - сказали в полиции.

По данным пресс-службы, баллистическая экспертиза показала, что один из изъятых предметов и патроны пригодны к стрельбе. "В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет", - отметили в полиции.

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