Источник: в управе столичного района Тропарево-Никулино прошли обыски

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Силовики пришли с обысками в управу столичного района Тропарево-Никулино. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, оперативные мероприятия могут быть связаны с хищением 100 млн рублей.

"В управе столичного района Тропарево-Никулино прошли обыски, которые могут быть связаны с хищением 100 млн рублей. Правоохранительные органы во время следственных действий изъяли соответствующую документацию", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

По его словам, ранее к силовикам по факту хищения обратились представители правительства Москвы.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.