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Пять человек пострадали в аварии с участием грузовика и легковушки в Кузбассе

Среди пострадавших есть ребенок

КЕМЕРОВО, 20 марта. /ТАСС/. Пять человек, в том числе ребенок, пострадали в среду в ДТП в городе Прокопьевске Кемеровской области при столкновении легкового автомобиля с грузовиком. Предварительно установлено, что один из водителей не справился с управлением, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

"По предварительной информации, водитель "Волги" не справился с управлением и совершил наезд на стоящий на обочине грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу были доставлены пять человек", - сообщили ТАСС в полиции. По данным врачей, угрозы для их жизней нет.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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РоссияКемеровская область
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