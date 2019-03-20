Суд в Греции объявил перерыв по делу россиянина Александра Винника до 28 марта

АФИНЫ, 20 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Суд Пирея не принял в среду решения по иску адвокатов россиянина Александра Винника, арестованного в Греции в июле 2017 года, и постановил, что 28 марта будет объявлена дата нового судебного заседания. Об этом заявил председатель пирейского суда первой инстанции, который рассматривал иск адвокатов Винника, настаивавших на его освобождении из-под стражи, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Мы пока не можем объявить дату нового судебного заседания. 28 марта мы вам ее объявим", - сказал председатель суда.

Винника привезли в суд к 14:00 (15:00 мск) под полицейской охраной в машине скорой помощи из больницы, где он находится после более чем трехмесячной голодовки. Адвокаты требовали на суде изменения меры пресечения и освобождения россиянина из-под стражи. После почти шестичасового пребывания в суде и заслушивания адвокатов россиянина суд объявил, что не может сейчас принять решение по делу и только 28 марта сможет объявить, когда слушания продолжатся.

При этом судьи отклонили предложение прокурора, заявлявшего, что пирейский суд первой инстанции не компетентен рассматривать данное дело. Впервые судьи в длящемся уже 20 месяцев процессе по делу Винника не пошли на поводу у прокурора.

Дело Винника

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании $4-9 млрд через интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, где находится под наблюдением врачей и охраной полицейских.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения. В шестой статье конституции Греции указано, что максимальный срок предварительного заключения не может превышать одного года в случае преступлений, а в исключительном случае этот срок может быть продлен по решению соответствующего судебного совета на шесть месяцев.