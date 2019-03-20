Пожар в гаражном комплексе на западе Москвы ликвидировали

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в гаражах на проспекте Маршала Жукова в Москве, в результате происшествия повреждены пять автомобилей. Об этом ТАСС сообщил в среду источник в экстренных службах.

"Пожар в гаражах на проспекте Маршала Жукова в Москве полностью потушен. В результате ЧП повреждены пять автомобилей. Две машины хозяева успели отогнать", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте инцидента находятся две машины скорой помощи, однако пока помощь медиков никому не потребовалась.