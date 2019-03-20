Против жительницы Новочеркасска, дети которой жили в антисанитарии, возбудили дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ростовской области Ирина Черкасова попросила мэра Новочеркасска помочь улучшить условия проживания детей, которые из-за неисполнения своих обязанностей матерью жили в антисанитарных условиях, сообщается в среду на сайте омбудсмена.

Ранее местные СМИ сообщили, что соседка безработной жительницы Новочеркасска вызвала полицию, когда услышала плач детей. Сообщалось, что детей плохо кормили и не лечили, квартира была захламлена, а младший ребенок отставал в развитии. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, в отношении матери возбуждено уголовное дело.

"В вышеуказанной семье дети воспитываются отцом и бабушкой. Условия проживания семьи нуждаются в улучшении санитарной обстановки. Уполномоченный обратился к мэру города с поручением о содействии семье в приведении жилого помещения в надлежащее состояние, а также оказании адресной и волонтерской помощи", - говорится в сообщении и отмечается, что семье и ранее оказывалась помощь в организации жилищных условий для детей.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области ТАСС уточнили, что мать могут лишить родительских прав. "В отношении гражданки возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"), сотрудники полиции проводят расследование, решается вопрос о лишении родительских прав", - сказал собеседник агентства.