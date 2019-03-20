На Кубани судью подозревают в покушении на мошенничество

КРАСНОДАР, 20 марта. /ТАСС/. Квалификационная коллегия судей на Кубани дала согласие на возбуждение уголовного дела по подозрению в покушении на мошенничество в отношении судьи Анапского районного суда, сообщается в среду на сайте коллегии.

"Удовлетворено представление председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина, дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Анапского районного суда Краснодарского края Стародубцева В. П.", - говорится в сообщении

Уточняется, что судью подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество").

По данным сайта Анапского районного суда, Стародубцев Владимир Петрович является федеральным судьей, назначен на должность в декабре 2001 года.