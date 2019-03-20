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СМИ: два человека пострадали при взрыве в доме в Лос-Анджелесе

Пострадавшие госпитализированы, об их состоянии ничего не сообщается

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Два человека получили в среду ранения при взрыве в доме в районе Канога-Парк в Лос-Анджелесе. Как сообщило в среду в Twitter пожарное управление Лос-Анджелеса, взрыв повредил три помещения в одноэтажном здании, использовавшемся в коммерческих целях.

Пострадавшие доставлены в госпиталь, об их состоянии ничего не сообщается.

При взрыве произошло частичное обрушение крыши здания. Пожарные, прибывшие на место происшествия, не обнаружили признаков возгорания.

Полиция приступила к расследованию причин взрыва.

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