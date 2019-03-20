Parisien: член экипажа французского истребителя Rafale катапультировался во время взлета

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Штурман французского истребителя Rafale получил тяжелые травмы после того, как катапультировался во время взлета самолета с военной базы Сен-Дизье (департамент Верхняя Марна). Об этом сообщила в среду газета Le Parisien.

По данным издания, 20 марта в 13:52 (15:52 мск) во время взлета сработало устройство катапультирования, в результате чего 64-летнего мужчину выбросило на полосу. Он получил травмы спины и был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничто не угрожает. Пилот, которому удалось сразу же приземлиться, также получил легкие ранения рук в результате порезов от разбитого стекла кабины.

Проводится расследование.