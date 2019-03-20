Адвокат: власти обязаны освободить россиянина Винника, находящегося под стражей без вины

АФИНЫ, 21 марта. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греческие власти обязаны выпустить на свободу россиянина Александра Винника, находящегося уже 20 месяцев под стражей в нарушение максимального срока, установленного конституцией Греции для содержания в тюрьме без судебного решения. Об этом заявил в среду вечером российским журналистам руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов, комментируя итоги состоявшегося в Пирее заседания суда первой инстанции.

Суд рассматривал иск адвокатов Винника, настаивавших на его освобождении из-под стражи. После почти 6-часового пребывания россиянина в суде и частичного заслушивания его адвокатов суд объявил, что только 28 марта сможет сообщить дату следующего судебного заседания.

Мусатов подчеркнул, что суд приступил в среду к рассмотрению заявления о том, что "Александр находится под стражей без решения суда, то есть незаконно, и его нужно немедленно освободить". "Суд не очень воспринимал это дело, потому что оно [для него] проходное, этот суд административный, здесь дела рассматриваются за пять минут, его, видимо, не предупредили о том, что это будет за дело. Состав [суда] был не готов, о чем председатель суда и сказал: "Я не готов рассматривать это дело, я с ним не знаком", - пояснил Мусатов.

Уловка прокурора о неправомочности суда

При этом, по словам адвоката, когда прокурор пирейского суда увидела, на какие совершенно безапелляционные доказательства опирается защита, то сначала заявила о том, что Винник находится под стражей по французскому ордеру на арест. "Защита тотчас же доказала, что это не так, и тогда прокурор заявила в нарушение вообще любых норм права, что данный суд не правомочен рассмотреть это дело", - подчеркнул Мусатов.

Он отметил, что председатель суда дважды делал перерыв "для того, чтобы, видимо, посоветоваться с кем-то", и дважды возвращался, пытаясь удовлетворить предложение прокурора отказать защите. После выступления Мусатова как свидетеля-эксперта, который доказал, что на французский ордер, который уже давно истек, нельзя ссылаться, а также заявления греческого адвоката россиянина Зои Константопулу, которая потребовала от суда немедленно прямо в зале заседаний освободить Александра, суд снова удалился на совещание, после чего избрал "соломоново решение - он объявил перерыв в судебном заседании без назначения даты" следующего заседания. "Это крайне удивительно. Суд лишь 28 марта сообщит дату [нового] рассмотрения дела", - сказал Мусатов.

Кроме освобождения, нет других вариантов

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о дальнейших шагах, адвокат пояснил, что будут проанализированы итоги состоявшегося заседания. "Мы рассмотрим это заседание, сейчас будет прокурор готовиться и все остальные, ведь действительно Винник находится под стражей без решения суда. Что они будут придумывать, как они будут это придумывать, нам не известно, но это совершенно безапелляционно, то есть другого варианта нет, как только его выпускать. И судья смотрит на это с грустным видом, потому что ему надо принимать это решение. Сейчас они пока оттягивают эту возможность, пытаясь придумать что-нибудь еще зловредное", - заключил Мусатов.

На самом заседании Мусатов пояснил судьям, что Александр Винник был арестован по запросу США на экстрадицию, из-за чего россиянин и находится под стражей в Греции. "Он был арестован более 18 месяцев назад. Запрос был рассмотрен, и есть решение о его выдаче в США, которое не было исполнено". Европейский ордер на арест Винника, направленный в 2018 году Францией, уже истек, так как он действует максимально 90 дней. "По российскому запросу Александр Винник дал согласие на экстрадицию в РФ, но он так и не был выдан. Срок пребывания его под стражей тоже по этому запросу закончился", - сказал защитник.

Политическое дело

По словам Мусатова, дело - "очевидно политическое". "Руководители наших стран обсуждали его судьбу. Генеральный прокурор России [Юрий Чайка] приезжал сюда и тоже обсуждал эту тему. Министр юстиции Греции должен принимать [окончательное] решение [об экстрадиции], а так как он чиновник правительства, то это - политическое дело. Причем министр юстиции не обязан придерживаться [уже принятых по делу Винника] судебных решений", - констатировал защитник.

В свою очередь Зои Константопулу заявила на заседании, что "21 декабря 2018 года Винник направил запрос министру юстиции, чтобы его заслушали и чтобы его отправили в Россию, так это его родная страна". "Этот запрос остался без ответа. Мы провели [28 февраля] пресс-конференцию, где опубликовали данные об Александре, указали на крупные нарушения его прав. Александр - это человек, который преследуется за его знания по управлению интернет-биржей, на которой происходил обмен биткоинами", - сказала адвокат.

"Это совершенно законные операции в мире, но они представляют угрозу международной банковской системе", - пояснила Константопулу причину того, почему США охотятся за Винником.

Александру грозит смерть

По словам греческого адвоката, Александр после почти трехмесячной голодовки выглядит как призрак. "Сейчас он несколько лучше выглядит, так как он временно прекратил забастовку, чтобы выжить и выслушать суд. Но его жизни грозит опасность. Он находится в "черной дыре" греческой юридической системы, так как его уже держат под стражей более 18 месяцев - максимального срока, разрешенного греческой конституцией", - сказала Константопулу.

Она отметила, что до сих пор ни на одном суде в Греции Александру Виннику так и не дали толком высказаться. "Ему было обещано, что его заслушает суд, а если этого не будет, то он продолжит голодовку и умрет. Предложение прокурора - отвергнуть и не рассматривать материалы дела - будет означать, что он умрет. Это означает, что речь идет о заказе на его убийство", - подчеркнула Константопулу.

На эти слова прокурор пирейского суда заявила, что "только сегодня узнала, что нужно рассматривать это дело". Константопулу в ответ спросила напрямую прокурора о том, с кем она совещалось по этому делу, раз она не хочет слушать ни Винника, ни адвокатов. "Кто вам звонил по этому делу? Раз вы отказываетесь слушать, значит, кто-то вам звонил", - подчеркнула адвокат.

После заседания Зои Константопулу заявила журналистам, что защита Александра Винника настаивает на отстаивании его прав, заслушивании греческим судом свидетелей, а также показаний самого россиянина. "Суд не принял предложение прокурора о том, чтобы судьи не заслушивали никого, и постановил продолжить процесс и рассмотреть представленные ему защитой данные. Это очень важно, потому что впервые Александр будет заслушан спустя многие месяцы, которые он находится в заключении".

По словам адвоката, 28 марта станет известна дата следующего судебного заседания, на котором будет "продолжено заслушивание показаний свидетелей, которые очень важны, и предоставление документов, а также будет выступление самого Александра, который в этот момент борется за свою жизнь, за свою семью, за свое личное достоинство, свои права и свободу". "То есть за то, что для каждого человека должны защищать греческое государство и конституция Греции", - добавила Константопулу.

Дело Винника

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до девяти миллиардов долларов через ныне несуществующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году он принял сначала решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест.

С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против "судебного произвола", называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину. После почти трех месяцев голодовки Винник временно прекратил акцию протеста и был переведен в больницу, где находится под наблюдением врачей и охраной полицейских. Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из- под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, которые, по греческому законодательству, его могли держать под стражей без предъявления обвинения.