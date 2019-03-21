Более 500 учащихся эвакуировали из школы в ХМАО из-за короткого замыкания

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 21 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание лампы освещения произошло в школе Когалыма (Ханты-Мансийский автономный округ) в четверг утром, эвакуировано 529 учеников. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

"В 08:17 (06:17 мск) диспетчеру поступило оповещение о срабатывании пожарной сигнализации в школе. Через восемь минут к месту вызова прибыли восемь единиц техники, 29 человек личного состава от МЧС России. Персонал провел эвакуацию 529 обучающихся", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в школе произошло короткое замыкание лампы освещения в спортзале без горения, пострадавших нет.

В настоящее время занятия в школе идут в штатном режиме.