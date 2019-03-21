Эрмитаж закрыт из-за сообщения о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж в центре Петербурга закрыт в четверг из-за сообщений о минировании. Об этом сообщается на странице музея в соцсети "ВКонтакте".

"Государственный Эрмитаж информирует: музей закрыт на вход. 21 марта 2019 года несколько сотрудников Эрмитажа получили по электронной почте сообщения о минировании здания", - сказано в сообщении.

Были поставлены в известность служба музейной безопасности, руководство Государственного Эрмитажа, силовые структуры города. Было принято решение об эвакуации людей с территории основного музейного комплекса и главного штаба. На место происшествия были вызваны специалисты силовых структур.

Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" также закрывался для посетителей 21 марта.

"Поступило ложное сообщение через интернет. Все проверили на безопасность, музей открыт", - сказал ТАСС пресс-секретарь государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" Игорь Стахеев.

С учетом того, что музей начинает работу с 10:30 мск, собор был закрыт для посещения 40 минут.

Эвакуации из-за сообщений о минировании затронули также около 12 школ, несколько вузов, медучреждений и торговых центров Петербурга.

Сообщения о лжеминировании различных объектов Петербурга поступали в экстренные службы на протяжении почти месяца - с середины февраля. За это время в числе прочих были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых оказался университет ИТМО. Также эвакуации проходили в десятках торговых центрах города, из Государственного Эрмитажа. Все сообщения оказались ложными.