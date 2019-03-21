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Крушение Boeing 737 в Индонезии

Reuters: отчет о катастрофе Boeing 737 в Индонезии могут обнародовать в августе

По данным агентства, специалисты собрали около 90% необходимых данных

ТАСС, 21 марта. Индонезийская следственная группа планирует в августе опубликовать окончательный отчет о катастрофе самолета Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Lion Air, произошедшей в 2018 году. Об этом в четверг сообщает агентство Reuters.

По его данным, на данный момент специалисты собрали около 90% необходимых для отчета данных. В том числе речь идет о расшифровке записей голосового самописца.

Ранее связанные с расследованием источники заявляли, что пилоты индонезийского Boeing 737 MAX 8 не успели вовремя найти решение проблемы потери скорости и высоты, а также получили неверные данные с датчиков самолета.

Самолет, выполнявший 29 октября 2018 года внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в Яванское море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек (восемь членов экипажа и 181 пассажир), все они погибли. Лайнер этой же модели Boeing 10 марта 2019 года разбился в Эфиопии, в результате чего погибли 157 человек, в том числе трое россиян.

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ИндонезияКрушение Boeing 737 в Индонезии
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