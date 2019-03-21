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Школьница в Крыму умерла из-за отравления лекарствами

Еще одну девочку доставили в реанимацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Две школьницы в Красноперекопске отравились неизвестным медицинским препаратом. Одна из девочек погибла, вторая доставлена в реанимацию, сообщили ТАСС в четверг в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

"Две школьницы - 15 и 14 лет - отравились неизвестным медицинским препаратом. Пятнадцатилетняя - погибла, вторая доставлена в реанимацию", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службах минобразования и минздрава Крыма ТАСС ситуацию не прокомментировали. Также агентству не удалось получить информацию от пресс-службы регионального СК.

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