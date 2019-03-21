Неизвестные выбили окна в четырех мечетях в Бирмингеме

ТАСС, 21 марта. Неизвестные атаковали четыре мечети в Бирмингеме (графство Уэст-Мидлендс). Об этом сообщается в четверг на сайте полиции графства.

"Полиция начала расследование после того, как в четырех мечетях Бирмингема были выбиты окна", - говорится в сообщении.

Первые сообщения о мужчине, разбивающем кувалдой окна в мечети на Берчфилд-роуд, поступили в полицейский участок в 02:32 (05:32 мск). Однако подозреваемому удалось скрыться. Позже в полицию сообщили о нападениях на другие мечети.

Мотивы злоумышленников пока не установлены, но правоохранители полагают, что все нападения связаны. К расследованию также подключилось контртеррористическое подразделение полиции графства.

15 марта вооруженные люди ворвались в мечети в новозеландском Крайстчерче, где на тот момент находились сотни людей, и устроили стрельбу. По последним данным, в результате теракта погибли 50 человек, еще 50 ранены. По обвинению в атаке арестованы три человека.