Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242

ТАСС, 21 марта. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в четверг министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа.

Ранее сообщалось о 217 жертвах.

Как отметил Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.