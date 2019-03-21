{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число погибших в результате циклона в Мозамбике достигло 242

Ранее сообщалось о 217 жертвах

ТАСС, 21 марта. Число погибших в Мозамбике в результате наводнений, вызванных тропическим циклоном "Идай", возросло до 242 человек. Об этом, как сообщает агентство Reuters, заявил в четверг министр земельных ресурсов, окружающей среды и сельского развития этой страны Селсу Коррейа.

Ранее сообщалось о 217 жертвах.

Как отметил Селсу Коррейа, в зоне бедствия еще около 15 тыс. нуждаются в помощи.

Тропический циклон "Идай" привел к паводкам, которые разрушили дома и вызвали перебои с подачей электроэнергии в Зимбабве, Малави, Мозамбике. Сезон дождей в Мозамбике наступает в октябре и продолжается до марта, каждый год наводнения приводят к жертвам и разрушениям. В 2015 году от ударов стихии в этой стране погибли более 110 человек.

Теги
Мозамбик
СК проверит данные о том, что со счетов детей из интерната в Калмыкии сняли 2 млн рублей
Ранее Анна Кузнецова обратилась в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить организацию деятельности и финансового обеспечения учреждения
Читать полностью