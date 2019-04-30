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СМИ: подозреваемых в подготовке нападения на полицию во Франции поместили под стражу

Один из них уже был ранее судим за попытку присоединиться к террористическим группировкам в Сирии

ПАРИЖ, 1 мая. /ТАСС/. Четверо подозреваемых в подготовке нападения на правоохранительные органы были заключены под стражу. Об этом во вторник сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, четыре человека, в числе которых один несовершеннолетний, предстали перед парижским судом. Им было предъявлено обвинение, а затем суд вынес решение о заключении подозреваемых под стражу.

Четверо подозреваемых были задержаны 26 апреля в рамках предварительного расследования "подготовки насильственных действий, которые в ближайшем будущем могут быть осуществлены против сил правопорядка".

Несовершеннолетний арестованный ранее уже бывал осужден - на три года (из них два - условно) он подвергался заключению за попытку в 2017 году выехать в Сирию, чтобы присоединиться к террористическим группировкам.

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