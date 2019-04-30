СМИ: число пострадавших в ходе протестов в Каракасе приблизилось к 70

КАРАКАС, 1 мая. /ТАСС/. Не менее 69 человек пострадали во вторник в столкновениях с подразделениями силовых структур во время акций протеста в Каракасе. Об этом сообщило агентство EFE.

Ранее глава управления здравоохранения столичного муниципалитета Чакао Махия Санти рассказала журналистам о 50 пострадавших за день. По ее словам, только у одного из них были огнестрельные ранения.

В Каракасе и ряде других городов Венесуэлы идут антиправительственные выступления, начавшиеся после того, как группа военных утром во вторник выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо.