У посольства Венесуэлы в Аргентине произошли столкновения между полицией и протестующими

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 мая. /ТАСС/. Акция протеста против правительства президента Николаса Мадуро у здания посольства Венесуэлы в Аргентине переросла в беспорядки. Как сообщил во вторник министр безопасности Буэнос-Айреса Диего Сантильи, два человека были задержаны.

В результате столкновений пострадали несколько протестующих. "Мы проведем внутреннее расследование и оценим действия полиции", - сказал он в эфире телеканала Todo Noticias.

Беспорядки начались со столкновений между живущими в Аргентине венесуэльцами, которые созвали акцию протеста против правительства Мадуро у посольства, и членами аргентинских левых движений. Для разгона собравшихся полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Акцией протеста выходцы из Боливарианской Республики хотели выразить поддержку лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо. Ранее во вторник он опубликовал в Twitter видеообращение, в котором призвал военных Венесуэлы выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране. По словам Гуайдо, видео было снято на территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.