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Стрельба в синагоге в Калифорнии

Reuters: устроивший стрельбу в синагоге в Калифорнии не признал себя виновным в убийстве

Судья постановил оставить Джона Ирнеста под стражей без права освобождения под залог

НЬЮ-ЙОРК, 1 мая. /ТАСС/. Открывший в минувшие выходные в синагоге города Поуэй (штат Калифорния) стрельбу не признал себя виновным в суде во вторник. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По его данным, 19-летний Джон Ирнест заявил, что не признает себя виновным в убийстве, покушении на убийство и поджоге. Судья Джозеф Браннигэн постановил оставить обвиняемого под стражей без права освобождения под залог. По оценке судьи, в случае выхода на свободу до начала судебного разбирательства Ирнест "будет представлять явную и чрезвычайную угрозу" обществу.

27 апреля Джон Ирнест открыл стрельбу по прихожанам в синагоге города Поуэй. В результате вооруженного нападения один человек погиб, еще трое получили ранения. Полиция задержала преступника.

Мэр Поуэй Стив Вос назвал происшедшее преступлением на почве ненависти.

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