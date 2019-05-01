Полицейские не обнаружили опасных предметов в доме на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и кинологи с собаками обследовали эвакуированный жилой дом на юго-востоке Москвы, опасных предметов и взрывчатых веществ в нем не обнаружено. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Жилой дом в пятом квартале Капотни обследован кинологами и сотрудниками полиции, опасных предметов и взрывчатых веществ не обнаружено. Найденная в лифте сумка оказалась безопасна", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что в доме в пятом квартале Капотни, 9, в лифте был обнаружен бесхозный предмет, в связи с чем жильцы дома были эвакуированы.