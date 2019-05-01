Четверо детей и один взрослый госпитализированы после ДТП на трассе в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 1 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе четверо детей, доставлены в больницу после столкновения микроавтобуса "Соболь" и автомобиля Toyota Camry на трассе Астрахань - Элиста. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Астраханской области.

"В среду на трассе Астрахань-Элиста произошло столкновение микроавтобуса "Соболь" и автомобиля Toyota Camry. В микроавтобусе ехала семья, пострадали пять человек, в том числе четверо детей 2001, 2003, 2006 и 2008 годов рождения. У пострадавших диагностированы ушибы и черепно-мозговые травмы. По предварительным данным, тяжелых [травм] нет, но все были госпитализированы для осмотра", - уточнили в пресс-службе.

В полиции заметили, что, по предварительным данным, виновник ДТП - водитель легкового автомобиля, который заснул за рулем и выехал на встречную полосу. Он не пострадал. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.