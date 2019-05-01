Пять человек пострадали в ДТП на трассе в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 мая. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на федеральной трассе "Кола" в Кировском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в среду в пресс-службе управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

"На 60-м км автодороги "Кола" водитель мужчина 1946 года рождения, управляя автомобилем Hyundai Santa Fe, при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Kia Ceed под управлением мужчины 1946 года рождения, в результате произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП травмы средней степени тяжести получили пять человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадали оба водителя, еще один мужчина и дети в возрасте семи и девяти лет. "Все пострадавшие госпитализированы", - добавили в ведомстве.