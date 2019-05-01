Представительство России призвало ОБСЕ высказаться по избиению журналистки РФ во Франции

ТАСС, 1 мая. Российское представительство при ОБСЕ призвало уполномоченного этой организации по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на избиение французскими полицейскими российской журналистки Виктории Ивановой, освещавшей первомайские демонстрации в Париже. Об этом говорится в заявлении российского представительства при ОБСЕ, опубликованном в среду на его официальной странице в сети Twitter.

"Французские полицейские избили дубинкой корреспондента "РИА [Новости]" Викторию Иванову, освещавшую первомайские демонстрации в Париже. Применение насилия в отношении журналистов - недопустимо! Призываем французские власти провести расследование, ждем реакции представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ", - говорится в заявлении российского представительства.

Ранее Министерство иностранных дел РФ в своем комментарии призвало французские власти к расследованию инцидента с корреспондентом "РИА Новости" Викторией Ивановой, пострадавшей в ходе первомайских демонстраций в Париже. В нем указывается, что, несмотря на наличие специальной маркировки на одежде, позволяющей идентифицировать ее как работника СМИ, Иванова подверглась атаке со стороны сил правопорядка.

В министерстве добавили, что продолжат внимательно следить за развитием ситуации.

Марши и митинги в честь Дня труда в Париже сопровождались столкновениями с полицией, которая применила слезоточивый газ. Сообщается о 249 задержанных, из них 206 помещены под стражу.