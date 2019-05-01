Один человек погиб, трое пострадали в ДТП во Владимирской области

ВЛАДИМИР, 1 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку после ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими во Владимирской области, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительным данным, ДТП с участием двух автомобилей Mitsubishi Outlander произошло около 15:00 мск в среду на 71 км автодороги Владимир - Муром - Арзамас в Судогодском районе. "В результате ДТП погиб водитель 1986 года рождения. Два его пассажира - женщины 1986 года рождения и 1999 года рождения - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинское учреждение. Также госпитализирован пассажир другого автомобиля - мужчина 1996 года рождения", - говорится в сообщении.

По данным полиции, водитель одной из машин, двигаясь в сторону Владимира, выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем. По факту ДТП назначено проведение проверки.