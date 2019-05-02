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В Улан-Удэ произошел пожар в магазине на площади почти 700 кв. м

Пострадавших нет

УЛАН-УДЭ, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в ночь на четверг в здании магазина в Улан-Удэ, площадь возгорания достигала почти 700 кв. м. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Бурятии.

"Сегодня ночью на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании двухэтажного магазина по улице Шумяцкого Октябрьского района Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горела крыша здания. Эвакуированы жильцы из прилегающего к магазину дома. В результате пожара выгорели кровля и фасад здания на площади 686 кв. метров", - говорится в сообщении.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина инцидента устанавливается.

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