Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в районе Командорских островов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 мая. /ТАСС/. Сейсмологи зарегистрировали в четверг землетрясение магнитудой 5,0 в районе Командорских островов в Тихом океане, сообщил главк МЧС по Камчатскому краю.

"По данным сайта службы срочных донесений города Обнинск, днем 2 мая в акватории Тихого океана зарегистрировано неощущаемое сейсмическое событие. Эпицентр землетрясений находился в 95 км юго-западнее села Никольское Алеутского муниципального района (Командорские острова). Магнитуда составила от 5,0. Очаг залегал на глубине 10 км", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорах села Никольское, не ощутили подземных толчков. Пострадавших и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.