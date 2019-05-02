В Ессентуках из санатория эвакуировали людей из-за пожара

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в санатории "Юность" в Ессентуках Ставропольского края. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, пострадавших нет, эвакуированы 30 человек.

"В 19:55 мск поступило сообщение о сильном задымлении в санатории "Юность". К моменту прибытия пожарных горение наблюдалось в одной из комнат на площади 50 кв. м", - сказал собеседник агентства.

Пожарным понадобилось 13 минут, чтобы полностью ликвидировать возгорание. Его причины устанавливаются.

Как пояснили ТАСС в администрации города, среди эвакуированных было 16 детей. "Все эвакуированные размещены в соседних корпусах санатория … В дальнейшем проблем с размещением в санатории в связи с возникшим пожаром не предвидится", - сказал собеседник.

В новость были внесены изменения (22:57 мск) - добавлен комментарий администрации города