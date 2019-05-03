Из квартиры пенсионерки на востоке Москвы похитили более 8 млн рублей

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Злоумышленники похитили более 8 млн рублей из квартиры пенсионерки в районе Измайлово на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Преступление произошло на ул. Средняя Первомайская. Двое неизвестных отжали пластиковое окно, проникли в квартиру пенсионерки 1961 года рождения, угрожая ей, связали скотчем. После этого они вскрыли металлический сейф, откуда похитили принадлежащие ее сыну $35 тыс. (около 2 млн 262 тыс. рублей), 950 тыс. рублей, ювелирные изделия и часы, после чего скрылись", - сказали в пресс-службе.

По данным полиции, материальный ущерб составил около 8 млн 212 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по п."б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном размере).