СК проверит информацию о содержании в антисанитарных условиях детей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Следователи проведут проверку информации о содержании детей в анстисанитарных условиях в одном из домов на территории Московского района Петербурга. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК РФ.

Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что в одном из домов указанного района содержатся дети, которые спят голые на матрацах на полу, в комнатах квартиры - клопы, тараканы и отходы.

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу инициирован вопрос о принятии к своему производству материалов проверки, проводимой ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, по факту публикаций 2 мая 2019 года в СМИ сведений о нахождении малолетних детей в квартире, расположенной в одном из домов на территории Московского района, в антисанитарных условиях", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе доследственной проверки будут выяснены причины и условия, а также все обстоятельства произошедшего, проверена достоверность распространенных в СМИ фотографий и видеоматериалов, также будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за этой семьей.