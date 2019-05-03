В Улан-Удэ горит административное здание на площади 450 кв. м

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Административное здание загорелось в Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"На проспекте Автомобилистов произошел пожар в двухэтажном административном здании. На момент прибытия первого подразделения горела кровля на площади 450 кв. м, она была полностью охвачена огнем", - сказал представитель МЧС. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

В МЧС сообщили, что существовала угроза перехода огня на склад, пристроенный к зданию. Пожарным удалось предотвратить распространение огня. "На месте создан оперативный штаб, развернуты два боевых участка для тушения и защиты складского помещения", - добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, пострадавших нет.