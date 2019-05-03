Полиция возбудила дело по факту поджога семи автомобилей в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело по факту поджога семи автомашин в Невском районе города. Об этом в пятницу журналистам сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Полицейские в настоящее время принимают все необходимые меры к розыску и задержанию предполагаемых преступников", - сказали в управлении.

Инцидент произошел у дома 15 по улице Коллонтай в ночь на 2 мая. Загорелся автомобиль Cadillac Escalade, огонь от которого перекинулся на стоявшие рядом автомобили Mitsubishi, два BMV, Opel, Lexus и Volkswagen. В результате пожара пострадавших нет, четыре машины выгорели полностью, остальные получили частичные повреждения. По предварительной информации, поджог совершили двое неизвестных.