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В Германии задержали создателей одной из крупнейших в мире торговых платформ в Darknet

Через онлайн-платформу Wall Street Market злоумышленники со всего мира продавали наркотики, вредоносные программы и поддельные документы. Задержанные за каждую сделку взимали комиссию до 6%

БЕРЛИН, 3 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии задержали трех предполагаемых создателей и модераторов онлайн-платформы Wall Street Market. Об этом сообщило в пятницу Ведомство по уголовным делам.

Торговая площадка была доступна в анонимном сегменте интернета - в  Darknet. Злоумышленники со всего мира продавали через нее наркотики, поддельные документы, вредоносные программы, украденные личные данные. "На платформе было доступно 63 тыс. предложений, зарегистрировано 1150000 аккаунтов и 5400 продавцов", - говорится в сообщении. Немецкие следователи называют ее "второй в мире по размерам площадкой" подобного рода.

Задержанные - граждане Германии в возрасте от 22 лет до 31 года. За каждую сделку они взимали комиссию до 6% в криптовалюте. Им грозит до 15 лет лишения свободы. При обысках были обнаружены цифровые носители с уликами. Операции по задержанию были проведены 23 и 24 апреля.

В следственных мероприятиях участвовали немецкие, американские, нидерландские правоохранители, а также Европейское полицейское агентство (Европол).

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