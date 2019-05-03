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Самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в Нур-Султане

Как сообщили в Комитете гражданской авиации Казахстана, произошла разгерметизация салона воздушного судна

НУР-СУЛТАН, 3 мая. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Scat, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Нур-Султан, в пятницу произвел аварийную посадку в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"Самолет запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна и ухудшением состояния здоровья второго пилота. На борту находились пять членов экипажа и 42 пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на перроне аварийную посадку самолета ожидали представители службы аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и машины скорой помощи. "В связи с ожиданием аварийной посадки на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС280 авиакомпании Air Astana.

На вылет был задержан рейс КС7056 авиакомпании FlyArystan. Как уточнили в пресс-службе, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.

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