Самолет авиакомпании Scat совершил аварийную посадку в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН, 3 мая. /ТАСС/. Самолет казахстанской авиакомпании Scat, следовавший по маршруту Минеральные Воды - Нур-Султан, в пятницу произвел аварийную посадку в аэропорту столицы Казахстана. Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития страны.

"Самолет запрашивал аварийную посадку в связи с разгерметизацией салона воздушного судна и ухудшением состояния здоровья второго пилота. На борту находились пять членов экипажа и 42 пассажира", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на перроне аварийную посадку самолета ожидали представители службы аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта и машины скорой помощи. "В связи с ожиданием аварийной посадки на запасной аэродром улетел один чартерный рейс и один рейс КС280 авиакомпании Air Astana.

На вылет был задержан рейс КС7056 авиакомпании FlyArystan. Как уточнили в пресс-службе, на данный момент аэропорт работает в штатном режиме.