СМИ: не менее семи нелегальных мигрантов утонули в море у берегов Турции

ТАСС, 3 мая. По меньшей мере семь нелегальных мигрантов, стремившихся добраться морем до берегов Европы, утонули в пятницу в прибрежных водах Турции. Об этом сообщило агентство "Синьхуа", приводя заявление турецкой береговой охраны.

По имеющейся информации, лодка, в которой находилось около 20 беженцев, перевернулась и затонула у турецкого берега Эгейского моря. Среди погибших, по данным береговой охраны Турции, пятеро детей.

Инцидент произошел неподалеку от города Балыкесир, расположенного на северо-западе страны. О национальной принадлежности погибших мигрантов береговая охрана данных не предоставила.