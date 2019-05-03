Из Таиланда экстрадированы двое россиян, которых разыскивали за совершение преступлений

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Двое граждан России, подозреваемых в совершении преступлений, экстрадированы в РФ из Таиланда, где они скрывались от следствия и суда. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками российского Бюро Интерпола из Таиланда в Россию доставлены двое граждан, обвиняемых в совершении преступлений на территории РФ", - сказала она.

Один из них - Алексей Долженков 1983 года рождения. По версии следствия, он незаконно организовал в Ставрополе финансовую компанию и помогал заинтересованным юридическим лицам получить наличные средства за вознаграждение. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). В сентябре 2018 года он был объявлен в международный розыск.

"Также сотрудникам МВД России передан Станислав Жеман 1987 года рождения, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж с применением насилия, не опасного для жизни). Установлено, что злоумышленник, находясь в Красноярске в квартире у своей знакомой, избил ее и похитил ценные вещи и деньги. Затем он покинул Россию и был объявлен в розыск", - добавила официальный представитель министерства.

Подозреваемые были задержаны на территории Королевства Таиланд и экстрадированы. В пятницу в сопровождении сотрудников российского Бюро Интерпола они доставлены в Москву.