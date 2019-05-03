Два автомобиля загорелись после ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Два автомобиля столкнулись на трассе в Белореченском районе Кубани, произошло возгорание, сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Есть погибшие.

"В 17:35 мск диспетчеру Белореченского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о том, что на автодороге Краснодар - Белореченск в районе поселка Верхневеденеевский произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей", - сообщили в ведомстве.

Источник в силовых структурах региона сообщил, что, по предварительным данным, погибли два человека. Информация уточняется.