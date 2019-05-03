Полиция Ижевска проводит проверку после публикации видеоролика со стрельбой из окна

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Управление МВД России по городу Ижевск начало проверку в связи с размещением в СМИ видеоролика, на котором двое мужчин стреляют из ружья из окна квартиры. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой ведомства.

"Сотрудниками Управления МВД России по городу Ижевску проводится проверка по факту размещения в средствах массовой информации видеоролика, на котором двое молодых людей производят стрельбу из ружья из окна квартиры в направлении жилых домов", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что в полицию не поступало сообщений о стрельбе от граждан.