Пожарные тушат сухую растительность вдоль железной дороги на Сахалине

ТАСС, 4 мая. Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы вдоль железнодорожного полотна в Южно-Сахалинске. К очагу пожара нет проезда, и первые расчеты добрались до места пешком, сообщила в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Днем 4 мая диспетчеру Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании сухой растительности вдоль железнодорожного полотна в 2 км западнее парка Олимпия. Первый пожарный расчет прибыл через пять минут. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение сухой растительности", - говорится в сообщении.

В 11:52 местного времени (03:52 мск) к месту пожара отправился пожарный поезд с шестью специалистами. Кроме того, в тушении задействованы 40 человек и десять единиц техники от противопожарной службы Сахалинской области, Корсаковской, Анивской и Южно-Сахалинской лесопожарных станций, управления по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска и МЧС России. Площадь возгорания пока не уточняется.