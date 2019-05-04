Авария оставила без энергоснабжения почти 93 тыс. человек в Хабаровске

ТАСС, 4 мая. Почти 93 тыс. человек в Хабаровске в субботу остались без электроснабжения из-за аварии на воздушной линии "Южная - Бройлерная-2", сообщается на сайте ситуационно-аналитического центра (САЦ) Минэнерго.

"4 мая в 06:34 мск (13:34 местного времени) действием токовой отсечки мгновенного действия отключились первая и вторая цепи ВЛ 110 кВ "Южная - Бройлерная-2" <...> Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей города Хабаровск (около 92 800 человек)", - говорится в сообщении.

В настоящее время аварийные службы занимаются восстановлением подачи питания.