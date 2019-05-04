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На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв

По данным Chicago Tribune, пострадали четыре человека
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© EPA PHOTO ANP/MARCEL ANTONISSE

ТАСС, 4 мая. Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс. Об этом в пятницу сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.

При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи. Всех пострадавших доставили в больницы. 

Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.

Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию.

Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.

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