На химзаводе в Иллинойсе произошел взрыв

ТАСС, 4 мая. Взрыв прогремел на химическом заводе в городе Уокиган в округе Лейк штата Иллинойс. Об этом в пятницу сообщается на странице офиса шерифа округа в Twitter.
Fire, police, and paramedic personnel are working diligently at this scene. Again, please stay out of the area and let the first-responders work. Additional information regarding the explosion and fire will be released by Waukegan officials as the details become available. pic.twitter.com/RtA7MjTVxt— Lake County Sheriff (@LakeCoILSheriff) 4 мая 2019 г.
При взрыве пострадали по меньшей мере четыре человека, сообщает газета Chicago Tribune со ссылкой на представителя пожарного департамента города Стива Лензи. Всех пострадавших доставили в больницы.
Пожарные и руководство завода устанавливают точное число сотрудников, находившихся на предприятии в момент взрыва. На месте происшествия также работают полиция и медики.
Сотрудники правоохранительных органов просят жителей города воздержаться от посещения Сансет-авеню, чтобы не мешать расследованию.
Сообщается, что взрыв нанес заводу существенный ущерб. Причины инцидента пока не установлены.