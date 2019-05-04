Три человека погибли в ДТП в Туве

ТАСС, 4 мая. Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы ГУ МВД по республике.

"Установлено, что 27-летняя жительница села Шуй Бай-Тайгинского района, управляя автомашиной Nissan Qashqai, двигаясь по автодороге А-161 Ак-Довурак - Абаза, на 6-м км, не справившись с управлением, допустила опрокидывание автомашины. В результате ДТП водитель и две пассажирки 1991 года рождения скончались на месте от полученных травм", - сказали в полиции.

Еще одна 30-летняя пассажирка доставлена в больницу Барун-Хемчикского района с переломами.

В МВД сообщили, что находившаяся за рулем женщина не получала водительского удостоверения. По факту ДТП ведется проверка.