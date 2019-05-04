В Зейском районе Приамурья ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации в субботу введен в лесах Зейского района Амурской области из-за лесных пожаров, сообщается на сайте районной администрации.

"С 4 мая на территории Зейского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС глава района Дмитрий Василенко, в течение трех дней действуют два лесных пожара, которые охватили территорию более 1 тыс. га. Из-за сильного ветра они разрастаются, с леса огонь распространяется на сельхозугодья. Причиной лесных пожаров в основном называется человеческий фактор: люди жгут костры в лесах, либо сухую растительность на сельхозугодьях.

С начала пожароопасного сезона в Амурской области зарегистрировано 211 природных пожаров, они охватили территорию площадью 58 тыс. га.

Приамурье - один из наиболее уязвимых для пожаров регионов: 27 млн га площади приходится на леса со средним и высоким классом пожарной опасности. В этом году весенний сезон лесных пожаров начался раньше обычного из-за малоснежной зимы. Первые лесные пожары были зафиксированы 27 марта.