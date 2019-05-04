В Белоруссии экс-замгоссекретаря Совбеза предъявили обвинение в получении взятки

МИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Бывшему заместителю госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрею Втюрину предъявлено обвинение в получении взятки в размере около $150 тыс. от представителя российской коммерческой структуры. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГБ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

Следственным управлением КГБ предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 430 ("Получение взятки") УК Республики Беларусь, Втюрину Андрею Александровичу", - отмечается в сообщении.

В белорусской спецслужбе проинформировали, что Втюрин был задержан с поличным "при получении $148 600 от представителя российской коммерческой структуры "Г" за содействие в продвижении ее интересов в Республике Беларусь". Взяткодателю предъявлено обвинение в даче взятки, пояснили в комитете. "Оба обвиняемых признали вину по данному эпизоду в полном объеме. К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу", - заявили в КГБ Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 24 апреля своим указом освободил от должности заместителя госсекретаря Совета безопасности Андрея Втюрина за "совершение проступков, дискредитирующих звание военнослужащего".

Втюрин родился в Пензе в 1971 году, окончил Саратовское высшее военное училище МВД РФ. С 1995 года Втюрин поступил в Службу безопасности президента Белоруссии, которую возглавлял в 2007-2014 годах. После этого указом президента страны он был назначен заместителем госсекретаря Совета безопасности Белоруссии.