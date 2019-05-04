В Хабаровском крае загорелись хозяйственные постройки на площади 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Пал травы перешел на хозяйственные постройки и гаражи в селе Ракитное Хабаровского края, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В 18:00 (местного времени) поступила информация о возникновении пала сухой растительности в селе Ракитное в районе улицы Школьная. Огонь перешел на шесть частных гаражей и хозяйственные постройки на пяти огородах. Площадь пожара - 1 тыс. кв. м", - сказали в министерстве, добавив, что возгоранию присвоен третий ранг сложности.

В 18:25 по местному времени пожар был локализован, а в 18:44 - ликвидировано открытое горение, ведется проливка. В готовности к вылету на тушение находится вертолет Ми-8. Пострадавших нет.

В Хабаровском крае сложилась напряженная обстановка с природными пожарами. В пятницу на островах на реке Амур в Хабаровском крае сгорели несколько десятков деревянных строений. Тушение осложняло отсутствие источников воды и сильный ветер. В тушении участвовали два вертолета МЧС, сбросившие 138 тонн воды. Также на территории государственного природного заповедника Комсомольский продолжается пожар на площади в 140 га.