Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.

"В 11:07 мск поступило сообщение о том, что в Кировском районе Махачкалы в поселке Кривая Балка на территории частного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Пожаром был охвачен весь дом на площади 30 кв. м. Пострадал хозяин дома", - сказали в министерстве.

Пострадавший с ожогами доставлен в ожоговое отделение больницы Махачкалы в тяжелом состоянии.

В 11:57 мск пожар был полностью ликвидирован.