В Челябинской области убили пятерых человек

ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая. /ТАСС/. Тела пяти человек, в том числе четырехлетнего мальчика, обнаружены в частном доме в городе Нязепетровске Челябинской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"В утреннее время 4 мая в одном из частных домов города Нязепетровска обнаружены тела двух женщин, двух мужчин и четырехлетнего мальчика с ножевыми ранениями. Следственными органами СК РФ по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления, оперативные сотрудники региональных управлений Росгвардии и МВД России.