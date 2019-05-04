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Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Пять человек удалось спасти, поиски еще одного продолжаются

ИРКУТСК, 4 мая. /ТАСС/. Моторная лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась на Ангаре в Иркутской области, пятеро спасены, поиски еще одного продолжаются. Об этом в субботу говорится в распространенном сообщении пресс-службы регионального главка МЧС.

По данным ведомства, в 17:34 (14:34 мск) поступило сообщение о том, что металлическая моторная лодка опрокинулась на акватории реки Ангара, в районе нижнего бьефа Иркутской ГЭС.

"Были спасены пять человек, поиски шестого пострадавшего продолжаются", - сообщили в главке.

В поисках задействованы 29 человек и восемь единиц техники.

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